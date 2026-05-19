Външният дълг на Румъния е нараснал с над 3 млрд. евро през първите три месеца на 2026 г.

Общият външен дълг на Румъния се е увеличил с над 3 милиарда евро през първите три месеца на 2026 г., достигайки 231,5 милиарда евро, според публикувани днес данни на централната банка, цитирани от телевизия Диджи 24.

"В периода януари-март 2026 г. общият външен дълг е нараснал с 3,062 милиарда евро до 231,525 милиарда евро", посочва Националната банка на Румъния.

Според институцията дългосрочният външен дълг е възлизал на 182,847 милиарда евро на 31 март 2026 г., представлявайки 79 процента от общия външен дълг. Той е нараснал с 1,4 процента спрямо нивото от 31 декември 2025 г.

Същевременно краткосрочният външен дълг е достигнал 48,678 милиарда евро, равняващи се на 21 процента от общия външен дълг, като е отчел нарастване от 1,1 процента спрямо края на миналата година.

Данните на централната банка показват също, че в периода януари-март 2026 г. текущата сметка на платежния баланс е регистриралa дефицит от 5,338 милиарда евро - по-малък от дефицита от 6,153 милиарда евро, регистриран през същия период на 2025 г.

Банката посочва още, че преките чуждестранни инвестиции в Румъния са възлезли на 1,130 милиарда евро през първите три месеца на годината в сравнение с 1,635 милиарда евро през същия период на 2025 г., пише БТА.