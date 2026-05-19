Президентът на Куба: Политиката на САЩ е неморална, незаконна и престъпна

САЩ преследва и заплашва трети страни, които искат да продават горива на Куба. Това е неморална, незаконна и престъпна политика. Това каза кубинският президент Мигел Диас-Канел, предаде Ройтерс цитирана в БТА.

Американският президент Доналд Тръмп наложи петролна блокада на острова, която сериозно ограничи доставките и доведе до строги мерки за икономии.

Хавана не е получавала петролни доставки, откакто руския танкер "Анатолий Колодкин" достави на Куба близо 700 000 барела суров петрол в края на март - количество, което би стигнало на страната за около две седмици, посочва Ройтерс, пише БТА.