Президентът на Куба: Политиката на САЩ е неморална, незаконна и престъпна

Кубинският президент Мигел Диас-Канел СНИМКА: X/@arielmaceo86

САЩ преследва и заплашва трети страни, които искат да продават горива на Куба. Това е неморална, незаконна и престъпна политика. Това каза кубинският президент Мигел Диас-Канел, предаде Ройтерс цитирана в БТА.

Американският президент Доналд Тръмп наложи петролна блокада на острова, която сериозно ограничи доставките и доведе до строги мерки за икономии.

Хавана не е получавала петролни доставки, откакто руския танкер "Анатолий Колодкин" достави на Куба близо 700 000 барела суров петрол в края на март - количество, което би стигнало на страната за около две седмици, посочва Ройтерс, пише БТА.

