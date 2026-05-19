Критики към Тръмп заради компенсационен фонд от 1,7 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика критики заради нов фонд на стойност над 1,7 млрд. долара, предназначен за предполагаеми "жертви на действия от страна на правителството", предаде ДПА.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумер нарече днес случващото се "фарс".

"Доналд Тръмп съди собственото си правителство. Министерството на правосъдието на Тръмп сключи споразумение с Тръмп. И сега Тръмп получава почти 2 млрд. долара "черна" каса, за да възнагради собствените си съюзници, лоялисти и метежници", каза сенаторът и добави: "Това не е справедливост. Това е корупция, която се случва посред бял ден".

Според Министерството на правосъдието на САЩ 1,776 млрд. долара ще бъдат отпуснати за нов фонд, предназначен за компенсиране на предполагаеми жертви на политически или идеологически мотивирани действия от страна на правителството на САЩ.

Фондът е резултат от споразумение между Тръмп и Министерството на правосъдието: през януари президентът, действащ като частно лице, заведе дело срещу правителството, търсейки компенсация в размер на милиарди долари.

В иска се обвинява бивш служител на Данъчната служба в незаконен достъп до данъчни данни на семейната компания Организация "Тръмп" по време на първия мандат на Тръмп (2017–2021 г.) и в споделянето им с медиите. Данъчната служба е част от Министерството на финансите на САЩ.

Министерството на правосъдието обяви, че прокуратурата е постигнала споразумение с Тръмп за създаване на фонда. В замяна на това искът беше оттеглен.

"Тръмп взема пари от заплатите ви, американци, и ги слага в джобовете на своите приближени, престъпници и нападатели на полицаи", заяви Шумър, цитиран от БТА.

Според няколко американски медии фондът може да е предназначен поддръжници на Тръмп, които са участвали в щурма на Капитолия през 2021 г. и са били обвинени по време на президентския мандат на Джо Байдън. Тръмп е издал множество укази за помилване откакто встъпи в длъжност през 2025 г.

Поддръжници на Тръмп щурмуваха Капитолия на 6 януари 2021 г. в опит да оспорят изборната му загуба от Байдън. Няколко души загинаха по време и след атаката, а много полицаи бяха ранени, някои от тях сериозно, припомня ДПА.