Американски прокурори оттеглиха обвиненията в измама срещу милиардера Гаутам Адани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски прокурори поискаха днес от съдия да отхвърли обвиненията в измама и заговор срещу индийския милиардер Гаутам Адани, който беше обвинен, че е измамил инвеститори от Уолстрийт, вложили милиарди долари в мащабен проект за соларен парк в Индия, предаде Асошиейтед прес.

Адани, един от най-богатите хора в света, беше обвинен през 2024 г., че е плащал огромни подкупи, за да гарантира успеха на проекта. Той беше обвинен във федералния съд в Бруклин в заговор, измама с ценни книжа и електронна измама във връзка с изгодна сделка между "Адани Грийн Енърджи" (Adani Green Energy Ltd.) и друга фирма за продажба на 12 гигавата слънчева енергия на индийското правителство за осветление на милиони домове и предприятия.

Финансовата група "Адани" (Adani) отрече обвиненията по това време, наричайки ги неоснователни.

"Министерството на правосъдието разгледа този случай и реши, по своя прокурорска преценка, да не отделя повече ресурси за тези наказателни обвинения срещу отделни обвиняеми", написаха прокурорите в съдебното дело.

Документът носеше имената на главния заместник-главния прокурор Р. Трент Маккотер и прокурора на Бруклин Джоузеф Носела-младши.

Съдия Никълас Гарауфис все още трябва да одобри искането.

Адвокатите на Адани и съподсъдимите му са дали съгласие за искането, заявиха прокурорите, цитирани от БТА.

Адвокатът на Адани, Робърт Джуфра, отказа да коментира. Адвокатите Тимъти Сини и Шон Хекър, които представляват племенника на Адани и друг подсъдим - Сагар Адани, също отказаха коментар.

Адани никога не е бил арестуван по това дело, нито е бил довеждан в САЩ, за да бъде съден, а някои в Индия отдавна очакваха, че делото ще бъде прекратено, след като миналата година американският президент Доналд Тръмп суспендира прилагането на Закона за корупционните практики в чужбина – американски закон, забраняващ подкупите в чужбина.

Решението за оттегляне на обвиненията идва, след като Комисията за ценни книжа и борсите на САЩ обяви, че постига споразумение по свързано с това дело срещу Адани.

Адани натрупа състоянието си в сектора на въгледобива през 90-те години на миналия век и с течение на времето "Адани Груп" разшири портфолиото си, инвестирайки в сектори като възобновяема енергия, отбрана и селско стопанство, отбелязва АП.