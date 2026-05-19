Съюзник на Мадуро се изправи пред съда в САЩ по обвинение в подкуп

Близък съюзник на сваления от власт венецуелски президент Николас Мадуро бе обвинен днес в подкупване на висши държавни служители с цел присвояване на стотици милиони долари от доходоносни договори за внос на храни в период на лишения в южноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес.

Алекс Сааб се яви за първи път в съда, след като през уикенда беше депортиран от временната президентка Венецуела Делси Родригес в рамките на кампания за изчистване на бизнесмени от вътрешния кръг, за които се смята, че са се обогатили чрез корупционни сделки с Мадуро.

Окован с белезници и облечен в бежова затворническа униформа, Сааб отговори "Да, госпожо" на английски, след като федерален съдия в Маями го попита дали разбира обвиненията срещу него: едно обвинение за пране на пари, свързано с десетилетен заговор за създаване на фалшиви компании, фалшифициране на транспортни документи и присвояване на средства от държавни договори за внос на храни от Колумбия и Мексико.

Петдесет и четири годишният Сааб беше обвинен по-рано по време на първия мандат на Тръмп през 2019 г., а след това беше арестуван по време на спиране за зареждане на самолета му в Кабо Верде.

Президентът Джо Байдън обаче го помилва през 2023 г. в замяна на освобождаването на няколко американци, задържани във Венецуела.

Сделката, част от неуспешния опит на администрацията на Байдън да накара Мадуро да организира свободни президентски избори, беше остро критикувана от републиканците и федералните правоохранителни органи, които веднага започнаха разследване срещу Сааб за други предполагаеми престъпления, които не са обхванати от тесния обхват на обвинението.

Американските власти отдавна описват Сааб като "куриера" на Мадуро и биха могли да поискат от него да свидетелства срещу бившия си покровител, който очаква процес по обвинения в трафик на наркотици в Манхатън, след като беше задържан при военна операция на американските въоръжени сили през януари.

Новото съдебно преследване на Сааб в САЩ се осъществява на фона на усилията на правителството на Тръмп да "преформатира" отношенията с Венецуела, предава БТА.