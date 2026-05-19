Куба получи първа доставка на хуманитарна помощ

В Куба пристигна първата доставка от хуманитарна помощ, осигурена от Мексико и Уругвай, предаде ДПА, като се позова на кубинската държавна информационна агенция Пренса латина. ДПА припомня, че помощта пристига в момент, когато карибският остров преживява една от най-тежките икономически кризи в историята си.

Корабът "Ейшън Катра" достави 1600 тона хранителни и хигиенни продукти, които ще бъдат раздадени главно на деца, пенсионери и хора в уязвимо положение, каза министърът на хранителната промишленост Алберто Лопес.

Куба изпитва остър недостиг на храни, гориво и лекарства, а многократното и трайно спиране на тока на територията на целия остров стана ежедневно явление. Кризата вследствие на продължило с десетилетия лошо икономическо управление и липса на инвестиции се задълбочи в резултат на дългогодишното търговско ембарго, наложено от САЩ, отбелязва ДПА.

В последните седмици конфликтът между Хавана и Вашингтон се изостри. Президентът Доналд Тръмп нееднократно заплаши кубинското правителство и дори изказа идеята, че Съединените щати може да завземат острова, пише БТА.

Вчера кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди САЩ да не предприемат военни действия срещу Хавана.

"Заплахата сама по себе си вече представлява престъпление съгласно международното право", написа Диас-Канел в мрежата "Екс". "Ако тя се осъществи, това ще предизвика кръвопролитие с непредвидими последици и ще има разрушително въздействие върху регионалния мир и стабилност", допълни той.

По-рано днес кубинският президент заяви, че политиката на САЩ да "преследва и заплашва" трети страни, които искат да продават горива на Куба, "неморална, незаконна и престъпна".

