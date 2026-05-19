Белгия заплашва да бойкотира „Евровизия 2027" в България заради Израел

Една от седемте държави-основателки на конкурса „Евровизия" – Белгия – може да се оттегли от конкурса през 2027 година, който по план трябва да се проведе в България . Причината е нарастващото напрежение около участието на Израел и обвиненията срещу European Broadcasting Union (Европейски съюз за радио и телевизия) за двойни стандарти и липса на ясна позиция по темата.

Фламандската обществена телевизия VRT обяви, че на този етап е малко вероятно да изпрати белгийски представител на конкурса през следващата година, ако EBU не предприеме конкретни действия, съобщава metro.co.uk.

Говорителката на VRT Ясмин ван дер Борхт заяви, че телевизията очаква Европейският съюз за радио и телевизия да заеме „ясна позиция срещу войната и насилието и в подкрепа на човешките права".

„Настояваме за прозрачен механизъм относно условията за участие, открит дебат и пряко гласуване между членовете на EBU. До момента не сме получили удовлетворителен отговор", подчерта тя.

Напрежението около конкурса се засили още по време на Евровизия 2026, когато Испания и Ирландия бойкотираха събитието заради участието на Израел. EBU е подложен на критики през последните години заради решението да допуска Израел до конкурса въпреки военните действия в Газа и големия брой цивилни жертви.

Критиците посочват и прецедента с Русия, която беше изключена от конкурса през 2022 г. след инвазията в Украйна . Според тях организацията прилага различни стандарти спрямо отделните държави.

Допълнително напрежение предизвика разследване на „Ню Йорк Таймс", според което израелски държавни структури са участвали в мащабна кампания за мобилизиране на вот в подкрепа на израелската песен. Социални мрежи и официални профили, включително този на премиера Бенямин Нетаняху, са насърчавали феновете да гласуват многократно.

В отговор EBU въведе нови правила за Eurovision Song Contest 2026, с които лимитът за гласуване от един зрител беше намален от 20 на 10 гласа. Организацията също така предупреди официално израелския обществен оператор дни преди началото на конкурса във Виена .

Белгия е сред държавите, участвали в първото издание на „Евровизия" през 1956 г. в Лугано, заедно с Франция, Италия, Нидерландия, Швейцария и Люксембург и тогавашна Западна Германия. Победител в историческото първо издание става швейцарката Lys Assia с песента „Рефрен".