САЩ преустановяват част от военното сътрудничество с Канада

Министерството на отбраната на САЩ преустановява част от военното си сътрудничество с Канада, заяви вчера високопоставен представител на Пентагона, цитиран от ДПА.
Тази стъпка се предприема на фона на нарастващо напрежение между двете съседни държави и след обвинения от САЩ, че Отава не изпълнява ангажиментите си в областта на отбраната.
Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби заяви в Екс, че САЩ замразяват работата в рамките на Постоянния съвместен съвет по отбраната, защото Канада не е направила достатъчно в отбранителната си политика.
„Вече не можем да пренебрегваме разликата между реториката и реалността", написа Колби.
Двустранният орган за отбрана е създаден през 1940 г., за да координира въпросите на сигурността и отбраната между двете съседки. В него участват висши военни и правителствени представители от двете страни.
Колби намекна, че Канада трябва да инвестира значително повече в собствените си военни способности.
„Само чрез инвестиции в собствените ни отбранителни способности американците и канадците ще живеят в безопасност, сигурност и просперитет", написа той.
В публикацията си Колби приложи връзка към реч, изнесена от канадския премиер Марк Карни на Световния икономически форум в Давос през януари. В широко коментираното си изказване Карни заяви, че ръководеният от САЩ глобален ред се разпада под натиска на съперничеството между великите сили и ерозията на основаното на правила международно сътрудничество.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира гневно на речта.
Отношенията между Съединените щати и Канада се влошиха, след като Тръмп се върна на власт през януари 2025 г. Освен заради търговските мита, връзките между двете страни се обтегнаха и заради многократните изказвания на Тръмп относно превръщането на Канада в 51-вия щат на САЩ, предава БТА.