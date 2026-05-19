САЩ преустановяват част от военното сътрудничество с Канада

Министерството на отбраната на САЩ преустановява част от военното си сътрудничество с Канада, заяви вчера високопоставен представител на Пентагона, цитиран от ДПА.

Тази стъпка се предприема на фона на нарастващо напрежение между двете съседни държави и след обвинения от САЩ, че Отава не изпълнява ангажиментите си в областта на отбраната.

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби заяви в Екс, че САЩ замразяват работата в рамките на Постоянния съвместен съвет по отбраната, защото Канада не е направила достатъчно в отбранителната си политика.

„Вече не можем да пренебрегваме разликата между реториката и реалността", написа Колби.

Двустранният орган за отбрана е създаден през 1940 г., за да координира въпросите на сигурността и отбраната между двете съседки. В него участват висши военни и правителствени представители от двете страни.

Колби намекна, че Канада трябва да инвестира значително повече в собствените си военни способности.

„Само чрез инвестиции в собствените ни отбранителни способности американците и канадците ще живеят в безопасност, сигурност и просперитет", написа той.

В публикацията си Колби приложи връзка към реч, изнесена от канадския премиер Марк Карни на Световния икономически форум в Давос през януари. В широко коментираното си изказване Карни заяви, че ръководеният от САЩ глобален ред се разпада под натиска на съперничеството между великите сили и ерозията на основаното на правила международно сътрудничество.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира гневно на речта.

Отношенията между Съединените щати и Канада се влошиха, след като Тръмп се върна на власт през януари 2025 г. Освен заради търговските мита, връзките между двете страни се обтегнаха и заради многократните изказвания на Тръмп относно превръщането на Канада в 51-вия щат на САЩ, предава БТА.