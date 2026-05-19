40 пожара у нас, четирима са пострадали

Русия свали 315 украински дрона за една нощ

Руските сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха през изминалата нощ над страната 315 украински дрона, съобщи министерството на отбраната, цитирано от ТАСС.

Дежурните средства за ПВО прехванаха и свалиха 315 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Новгородска, Орловска, Псковска, Рязанска, Ростовска, Смоленска, Тамбовска, Тверска, Тулска и Ярославска област, а също в района над Москва, над Краснодарския край, Крим и над акваторията на Азовско море, уточниха от ведомството.

Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи тази сутрин за трети свален украински дрон, летял към Москва. В мрежата "Макс", той написа, че на мястото, където са паднали отломки от дрона, работят специалисти от службите за справяне с извънредни ситуации, предава БТА.

