Почина дубльор, озвучил Йода в "Междузвездни войни"

Том Кейн КАДЪР: Екс/@DiscussingFilm

На 64-годишна възраст е починал дубльорът Том Кейн. Сред героите, които той озвучава са Йода в „Междузвездни войни: Войните на клонираните" и проф. Утониум в The Powerpuff Girls, съобщава The Hollywood Reporter. 

Той си е отишъл след усложнения след инсулт в болница в Канзас Сити, Мисури, обяви неговата агенция Galactic Productions.

„От незабравимите си изпълнения в „Междузвездни войни" до безброй анимационни сериали, документални филми и игри, Том внасяше мъдрост, сила, хумор и сърце във всяка роля, която докосваше. Гласът му стана част от нашия живот, нашите спомени и историите, които носим със себе си", се казва в изявлението.

През 2020 г. Кейн претърпява инсулт, вследствие на който загуби способността си да говори и пише. Той се пенсионира през 2021 г., но все пак успя да присъства на конвенцията за комикси и играчки в Лексингтън, Кентъки, през март, където се срещна отново с актьорския състав на The Powerpuff Girls в първото си публично появяване от години насам.

