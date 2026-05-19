ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха 32-годишен с канабис и хероин в дома му в ...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22876293 www.24chasa.bg

Американският конгрес одобри законопроект за отбранително сътрудничество между САЩ и Гърция

944
Гърция Снимка: pixabay

Комисията по външни работи на Камарата на представителите на американския Конгрес одобри закопроект за насърчаване на отбранителното сътрудничество между САЩ и Гърция (US-Greece Defense Cooperation Advancement Act), който предвижда подновяване за още пет години на американската помощ за Гърция чрез Програмата за международно военно образование и обучение (IMET), съобщи гръцката телевизия Скай.

Законопроектът е внесен от четирима конгресмени от гръцки произход – демократите Крис Папас и Дина Тайтъс и републиканците Гъс Биларакис и Никол Малиотаки, и има за цел засилване на военното обучение, сътрудничеството и оперативната съвместимост между въоръжените сили на САЩ и на Гърция.

Според вносителите кредитите за Гърция по програмата IMET допринасят за покриването на увеличените нужди от обучение на гръцките въоръжени сили и за създаването на контакти между американски и гръцки военнослужещи. Освен това те се вписват в по-широката рамка на американската политика, която вижда в Гърция стълб на стабилност в Източното Средиземноморие и стратегически партньор на Вашингтон на Източния и на Южния фланг на НАТО, предава БТА.

Гърция Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)