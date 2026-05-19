Американският конгрес одобри законопроект за отбранително сътрудничество между САЩ и Гърция

Комисията по външни работи на Камарата на представителите на американския Конгрес одобри закопроект за насърчаване на отбранителното сътрудничество между САЩ и Гърция (US-Greece Defense Cooperation Advancement Act), който предвижда подновяване за още пет години на американската помощ за Гърция чрез Програмата за международно военно образование и обучение (IMET), съобщи гръцката телевизия Скай.

Законопроектът е внесен от четирима конгресмени от гръцки произход – демократите Крис Папас и Дина Тайтъс и републиканците Гъс Биларакис и Никол Малиотаки, и има за цел засилване на военното обучение, сътрудничеството и оперативната съвместимост между въоръжените сили на САЩ и на Гърция.

Според вносителите кредитите за Гърция по програмата IMET допринасят за покриването на увеличените нужди от обучение на гръцките въоръжени сили и за създаването на контакти между американски и гръцки военнослужещи. Освен това те се вписват в по-широката рамка на американската политика, която вижда в Гърция стълб на стабилност в Източното Средиземноморие и стратегически партньор на Вашингтон на Източния и на Южния фланг на НАТО, предава БТА.