ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин, ударил полицай: Изядох два токата, п...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22876319 www.24chasa.bg

Ръководителят на Военния комитет на НАТО: Време е за дисциплина и действие

3840
Джузепе Каво Драгоне КАДЪР: Екс/@CMC_NATO

Време е за дисциплина и действие, каза днес ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Джузепе Каво Драгоне при откриването на пролетната среща на началниците на отбраната на страните от пакта в централата на алианса в Брюксел.

По неговите думи НАТО остава в постоянна готовност за заплаха от всяка посока. Адмиралът посочи, че наскоро алиансът е бил подложен на изпитание и е доказал, че може да се отбранява. От началото на годината се появиха нови кризи, а съществуващите се задълбочиха, добави Драгоне, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че войната в Украйна навлезе в петата си година и продължава да носи последици, пряко свързани със сигурността на съюзниците. Адмиралът допълни, че нестабилността южно от границите на алианса е съчетана с повишаване на хибридните и киберзаплахите, разпространението на дезинформация, злоупотребата с новите технологии, с поскъпването на горивата.

По повод днешната среща ръководителят на Военния комитет на НАТО уточни, че ще бъдат обсъдени инвестициите в отбраната, военните планове и способности, съобразяването с промяната в условията на средата за сигурност. Драгоне допълни, че участниците ще разговарят също за предстоящата в Анкара годишна среща на върха на НАТО.

Джузепе Каво Драгоне КАДЪР: Екс/@CMC_NATO

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание