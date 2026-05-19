Над 95% от жителите на Истанбул са загрижени за сигурността в училищата

Над 95 процента от жителите на Истанбул са загрижени за сигурността в училищата след неотдавнашните кръвопролитни нападения в учебни заведения в Турция, показва проучване, цитирано от сайта "Търкиш минит".

Десет души, от които девет ученици на възраст 10 и 11 години и един учител, бяха убити в резултат на стрелба на 15 април в училище в южния турски окръг Кахраманмараш. Едната от жертвите почина в болницата повече от две седмици след нападението. 14-годишният стрелец, син на бивш полицейски инспектор, който е пристигнал в училището с пет огнестрелни оръжия, загина на място по време на стрелбата.

Този случай стана само ден след като в окръг Шанлъурфа, Югоизточна Турция, бивш ученик откри стрелба в някогашното си училище и рани 16 души, преди да отнеме живота си при сблъсък с полицията.

Изследване на Агенцията за планиране на Истанбул (İPA), която работи към Голямата община на Истанбул, показва как тези случаи са се отразили на възприятието за сигурността в училищата сред жителите на града.

Общо 88,8 процента от анкетираните казват, че са „много притеснени", а 6,5 процента - че са „отчасти притеснени" с оглед на събитията. Едва 4,7 процента заявяват, че не се чувстват разтревожени. При жените процентът е по-висок - 96,3 на сто от анкетираните жени в Истанбул казват, че са загрижени, в сравнение с 81,2 на сто от мъжете, показва проучването, осъществено през април.

Запитани за причините за училищното насилие, 63,2 на сто от жителите на Истанбул посочват липса на комуникация в семействата, 39,3 процента - структурни проблеми в образователната система и липса на политики, а 36,1 процента - влиянието на социалните мрежи и зловредното дигитално съдържание. 20,6 на сто обвиняват неадекватните мерки за сигурност в училищата, 14,1 на сто - социално-икономическите неравенства, 11,5 на сто - тормоза от връстници, а 7,4 на сто - липсата на психологическа подкрепа и програми за превенция за децата.

След нападенията Турция затегна мерките за безопасност в учебните заведения в цялата страна, като разположи полицаи около училищата и въведе по-строг контрол на входовете. Отделно ръководствата на училищата също въведоха допълнителни вътрешни правила, предава БТА.