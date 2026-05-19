Петър Мадяр с първо пътуване извън Унгария като премиер

Новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр отпътува днес за Полша на първото си официално посещение като премиер, предаде Асошиейтед прес.

Полша е дългогодишен унгарски съюзник, а нейната неотдавнашна политическа трансформация предлага много уроци за това как правителството на Петер Мадяр може да започне да обръща авторитарния курс на страната, припомня АП.

Мадяр, чиято дясноцентристка партия ТИСА победи крайнодесния министър-председател Виктор Орбан и неговата националистка и популистка партия ФИДЕС на изборите миналия месец, обеща да демонтира политическата и икономическата система, изграждана в продължение на 16 години от неговия авторитарен предшественик.

Това породи надежди в цяла Европа, както и сравнения с изборите в Полша през 2023 г., когато дясноцентристката коалиция на министър-председателя Доналд Туск победи консервативната партия „Право и справедливост", управлявала през предходните осем години.

Подобно на Мадяр, Туск действа бързо за възстановяване на демократичните институции, отслабени по време на предишното правителство, включително съдебната система и обществените медии, като същевременно потърси отговорност от служители, обвинени в злоупотреба с власт.

Посещението на Мадяр ще започне от южния полски град Краков, след което той ще пътува с влак до столицата Варшава, а след това и до разположения на Балтийско море Гданск.

Мадяр заяви, цитиран от Ройтерс, че планираното за днес пътуване с влак до Варшава ще бъде по „високоскоростна железопътна линия, изградена с финансиране от ЕС - от „злия Брюксел"", намеквайки за антиевропейската реторика на Орбан.

Той добави, че решението му да изпробва полската железопътна мрежа е свързано с желанието му в бъдеще да бъде изградена високоскоростна връзка между Варшава и Будапеща.

По време на визитата Мадяр ще бъде придружен от редица министри, сред които на външните работи Анита Орбан, на икономиката и енергетиката Ищван Капитан, министърът на транспорта и инвестициите Давид Витези и министърът на отбраната Ромулус Русин-Сенди.

„Сферите на отговорност на участващите министри, разбира се, определят посоката на разговорите", каза Мадяр.

АП отбелязва, че след встъпването си в длъжност на 9 май Мадяр открито призова много от служителите, назначени от правителството на Орбан, да подадат оставка или да бъдат отстранени чрез конституционни промени. След спечеленото мнозинство от две трети в парламента ТИСА разполага с такива правомощия.

Мадяр насочи критиките си и към президента на Унгария Тамаш Шуйок. Макар и президентският пост в Унгария да е изпълнен предимно с церемониални функции, той разполага с някои ключови конституционни правомощия. Критиките бяха насочени и към главния прокурор на страната и председателите на Конституционния и Върховния съд, които той нарече „марионетки на Орбан".

Анджей Садецки, анализатор в Центъра за източни изследвания във Варшава, заяви пред Асошиейтед прес, че най-голямото предизвикателство пред Мадяр е, че „някои ключови държавни институции все още са в ръцете на хора, назначени от ФИДЕС".

Въпреки това, за разлика от Полша, „ситуацията е много по-лесна за Мадяр, защото той разполага с конституционно мнозинство. Това значително улеснява извършването на дълбоки промени", каза Садецки, цитиран от БТА.

Докато Туск дойде на власт чрез коалиционно правителство след изборите в Полша през 2023 г., партията ТИСА на Мадяр спечели 53% от гласовете, като получи повече гласове и места в парламента от която и да е партия в посткомунистическата история на Унгария.

„Това не е просто смяна на правителството, а повратен момент", добави Садецки.