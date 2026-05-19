Руски въздушни удари нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Измаил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При руски въздушен удар рано днес бяха нанесени щети на пристанищна инфраструктура в украинския град Измаил, заявиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Измаил, който се намира в Одеска област и където е най-голямото украинско пристанище на река Дунав, често става обект на атаки заради стратегическото си местоположение.

"Бяха нанесени щети на пристанищна инфраструктура в град Измаил", заявиха украински представители в социалното приложение "Телеграм", като уточниха, че няма пострадали или значителни разрушения.

Украинските власти съобщиха за атаки с дронове срещу град Харков, както и срещу Днепропетровска, Николаевска и Запорожка област.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви в "Телеграм", че четири дрона, летящи към руската столица, са били свалени.

В руската Курска област, която граничи с Украйна, една жена загина и двама бяха ранени вследствие на украинска атака вчера вечерта, заявиха властите.

Съобщено бе също, че са извършени атаки с дронове срещу Ростовска област и Ярославъл.

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев заяви вследствие на атака с дронове са нанесени щети на "индустриален обект". В Ярославъл има инфраструктура за рафиниране на петрол, предава БТА.