Руски въздушни удари нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Измаил

При руски въздушен удар рано днес бяха нанесени щети на пристанищна инфраструктура в украинския град Измаил, заявиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.
Измаил, който се намира в Одеска област и където е най-голямото украинско пристанище на река Дунав, често става обект на атаки заради стратегическото си местоположение.
"Бяха нанесени щети на пристанищна инфраструктура в град Измаил", заявиха украински представители в социалното приложение "Телеграм", като уточниха, че няма пострадали или значителни разрушения.
Украинските власти съобщиха за атаки с дронове срещу град Харков, както и срещу Днепропетровска, Николаевска и Запорожка област.
Кметът на Москва Сергей Собянин заяви в "Телеграм", че четири дрона, летящи към руската столица, са били свалени.
В руската Курска област, която граничи с Украйна, една жена загина и двама бяха ранени вследствие на украинска атака вчера вечерта, заявиха властите.
Съобщено бе също, че са извършени атаки с дронове срещу Ростовска област и Ярославъл.
Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев заяви вследствие на атака с дронове са нанесени щети на "индустриален обект". В Ярославъл има инфраструктура за рафиниране на петрол, предава БТА.