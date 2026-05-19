Иран изпрати последното си предложение към САЩ за спиране на войната

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви днес, че последното предложение на Иран към САЩ предвижда отмяна на санкциите срещу Техеран, освобождаване на замразените ирански средства и прекратяване на морската блокада срещу страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на официалната иранска новинарска агенция ИРНА.

Предложението включва също прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, изтегляне на американските сили от районите в близост до Иран, както и изплащане на компенсации за разрушенията, причинени от войната, добави Гарибабади, цитиран от БТА.