Тайпе се отнася с предпазлив оптимизъм към въпроса за продажбите на американско оръжие на Тайван

Министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку заяви днес, че се отнася "с предпазлив оптимизъм" към въпроса за продажбите на оръжие от САЩ на страната му, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че все още обмисля дали да пристъпи към нови продажби за острова, за който Китай предявява претенции, предаде Ройтерс.

Срещата на Тръмп с китайския лидер Си Цзинпин миналата седмица, на която Тайван беше в центъра на вниманието, предизвика загриженост в Тайпе относно ангажимента на САЩ да помагат на острова да се защитава.

Вашингтон е задължен по закон да предоставя на Тайван оръжия и през декември администрацията на Тръмп одобри оръжеен пакет на стойност 11 милиарда долара – най-големия досега. Втори пакет на стойност около 14 млрд. долара все още не е одобрен официално.

В изявление пред репортери в парламента Ку заяви, че САЩ неколкократно са заявявали, че политиката им спрямо Тайван не се е променила.

"От дълго време САЩ поддържат мира и стабилността в региона на Тайванския пролив чрез каналите за продажба на оръжие. Това е установено съгласно Закона за отношенията с Тайван", добави той, имайки предвид закона от 1979 г., който предвижда продажба на оръжие.

Продажбата на оръжие е важна „уравновесяваща сила" за поддържането на мира и стабилността в Тайванския проток, заяви Ку. "Ясно е, че страната, която многократно провокира, създава инциденти и подкопава мирното и стабилно статукво в Тайванския проток, е Китай, а не нашата страна", добави той.

"Следователно, при тези обстоятелства, ние вярваме, че поддържането на този канал за продажба на оръжие е в съответствие с интересите на САЩ ", каза Ку.

Тайван продължава да води преговори със САЩ относно продажбата на оръжие и за момента гледаме на това с предпазлив оптимизъм, добави той.

Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет, като заявява, че само хората на острова могат да решават своето бъдеще, предава БТА.