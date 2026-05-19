Студенти освиркаха шефа на Google, след като им каза, че AI ще стане част от работата им

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид беше освиркан по време на церемония по дипломиране в Университета на Аризона.

Речта му предизвика силна реакция от публиката, но не по начина, по който си е представял. Докато говори за мащабните промени, които технологиите са донесли на обществото, Шмид получава освирквания от аудиторията при споменаването на AI.

"Независимо какъв път изберете, изкуственият интелект ще стане част от работата ви. Ако имате казус, който трябва да разрешите, може да ползвате група от AI агенти, които да ви помогнат да завършите части, които не бихте успели да направите сами", казва Шмид.

Споменаването на изкуствения интелект и думите му, че новата технология ще засегне всяка професия и всяка класна стая, предизвикаха недвусмислена реакция.

„Знам какво изпитват много от вас по този въпрос. Чувам ви", казва Шмид на фона на освирквания.

"Има страх, че бъдещето вече е предопределено, че машините идват, че работните места изчезват, че климатът се разпада, че политиката е разединена и че наследявате хаос, който не сте създали.

AI вече променя света по начин, по който не сме си представяли дори преди 5 години. Той ви предлага по-бързо развитие в бъдеще, но то не е предначертано. Сега е идва вашият ред решите как да го оформите", завършва Шмид.

Това се случва само седмица след като друг оратор, споменал позитивите от AI, също беше освиркан в университет във Флорида.

В началото на май Глория Колфийлд, ръководител във базираната във Флорида компания за имотни проекти Tavistock Development Company, се обърща към студенти с думите, че „възходът на изкуствения интелект е следващата индустриална революция".

Коментарът ѝ незабавно предизвиква възмущение, което видимо я изненадва. „Какво стана? Добре, явно засегнах чувствителна тема," казва тя при реакцията на публиката.

Подобно отношение получава и изпълнителният директор на музикалния лейбъл Big Machine Records в Нашвил Скот Боркета, докато говори на церемонията по дипломиране на Колежа по медии и развлечения към Middle Tennessee State University.

В речта си Боркета казва, че AI е „инструмент и не бива да се страхуваме от него", и призовава студентите да го използват.

„Тази индустрия може да се промени за миг. Тя вече се е променила повече през последните десет години, отколкото през предходните 50", каза Боркета. „AI пренарежда производствения процес, докато седим тук."

Докато от публиката се чуват освирквания, Боркета отвръща: „Свиквайте. Както казах, това е инструмент. Може да ме чуете сега, а може и да ми платите по-късно."

Силната реакция срещу AI изглежда отразява по-общо напрежение сред младото поколение по отношение на технологиите, пише "Булевард България".

В ново проучване на New York Times и Siena College 35% от американските избиратели казват, че според тях изкуственият интелект е „предимно нещо лошо".

Сред респондентите на възраст между 18 и 29 години този дял нараства до 47%.