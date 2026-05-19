Швеция купува 4 военноморски фрегати от Франция за над 4 млрд. долара

Швеция съобщи, че е избрала френската компания "Навал Груп" за доставка на четири нови фрегати за своя военноморски флот, като първата доставка се очаква през 2030 г. Стойността на поръчката е 40 млрд. шведски крони (4,25 млрд. долара), което я прави най-голямата военна инвестиция на скандинавската страна от десетилетия насам, предаде Ройтерс.

БТА пише, че правителството е поискало няколко оръжейни системи, разработени в Швеция, включително от "Сааб", да могат да бъдат използвани от корабите, заяви министърът на отбраната Пол Йонсон на пресконференция.

Швеция започна усилено да укрепва въоръжените си сили вследствие на руската инвазия в Украйна и последващото присъединяване на скандинавската страна към НАТО, като новите фрегати представляват значително разширяване на морските отбранителни способности на Стокхолм, отбелязва Ройтерс.

Дясното правителство, един от най-решителните поддръжници на Украйна в Европа, заяви, че очаква да достигне целите на НАТО за военни разходи от 3,5% от БВП още през 2030 г., няколко години преди крайния срок на алианса.

Новите фрегати ще бъдат най-големите надводни военни кораби в шведския флот и ще имат очакван експлоатационен срок от около 40 години, заяви по-рано правителството.