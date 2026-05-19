Президентът на Иран: Влизаме с решителност в преговорите

Масуд Пезешкиан

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан подчерта, че преговорите не означават капитулация и че Иран влиза в разговорите с решителност, за да защити правата на своя народ, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

„Диалогът не означава капитулация. Иран влиза в преговорите с достойнство и сила, като същевременно защитава правата на нацията, и никога няма да отстъпи от законните права на народа и страната. С разум и с цялата си сила, дори с цената на живота си, ще служим на народа и ще защитаваме интересите и достойнството на Иран", написа снощи президентът в публикация в Екс.

Той публикува това послание в момент, когато Иран остава ангажиран с интензивна дипломация, насочена към окончателно прекратяване на войната, наложена от САЩ и израелския режим на 28 февруари, пише БТА.

