Полицията в Италия разби крайнодясна мрежа от непълнолетни в Сиена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианската полиция съобщи днес, че е разбила крайнодясна мрежа от непълнолетни, обвинени в разпространение на расова омраза, предаде агенция АНСА.

Според полицията 13 непълнолетни, всички жители на провинция Сиена, са били предадени на прокуратурата по обвинения в разпространение на идеи, основани на расова и етническа омраза, както и в апология на фашизма и нацизма, пише БТА.

Разследващите съобщават още, че членовете на групата са заподозрени в незаконно притежание на оръжие, както и в притежание и разпространение на материали с детска порнография.