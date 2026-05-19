Намериха телата на водолазите, изчезнали на Малдивите

КАДЪР: Екс/@nypost

Официални представители потвърдиха пред BBC, че са открити телата на четирима италиански водолази, изчезнали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите миналата седмица.

Италианците са били намерени в пещера на дълбочина 60 метра в атола Вааву от съвместен екип от висококвалифицирани финландски и малдивски водолази, заявиха официалните представители.

Тялото на пети италиански водолаз, член на групата, вече беше извадено малко след инцидента в четвъртък.

Малдивски спасителен водолаз също загина в събота, докато търсеше телата на групата.

Смята се, че това е най-тежката единична гмуркаческа катастрофа в малката държава в Индийския океан, която е популярна туристическа дестинация заради веригата си от коралови острови.

„В следващите дни ще бъдат проведени още гмуркания за изваждане на телата", заяви Мохамед Хосаин Шариф, говорител на малдивското правителство.

Две от телата ще бъдат извадени във вторник, а останалите две на следващия ден, добави той.

