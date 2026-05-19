ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Travel Pass от Vivacom: свързаност, която следва в...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22877483 www.24chasa.bg

Скопие е домакин на форум на ЕС за Адриатическо-йонийския регион

804
Скопие Снимка: 24 часа- архив

В столицата на Северна Македония Скопие днес официално се открива Единадесетият форум на Стратегията на Европейския съюз за Адриатическо-йонийския регион (EUSAIR), съобщи МИА.

Изданието на форума ще премине под мотото „EUSAIR в действие: от ангажимент към влияние".

Форумът е събитие на високо равнище, на което се очаква да присъстват високопоставени представители от участващите в EUSAIR страни, както и представители на институциите на Европейския съюз, пише БТА.

EUSAIR е инициатива на държавите членки на ЕС и има за цел да насърчи устойчив икономически и социален напредък в региона. EUSAIR обхваща 10 държави от басейна на Адриатическо и на Йонийско море - 4 от тях са държави членки на ЕС (Хърватия, Гърция, Италия и Словения) и 6 държави извън ЕС (Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сан Марино, Черна гора и Сърбия). EUSAIR има за цел също така да подпомогне присъединяването към ЕС на страните от Западните Балкани, да създаде синергии и да насърчи координацията между всички области в Адриатическо-йонийския регион.

Темите на форума включват различни въпроси, сред които напредъкът по прилагането на ревизирания план за действие на EUSAIR, засилване на сътрудничеството по отношение на разширяването на ЕС, насърчаване на приобщаването на младите хора, справяне с демографските предизвикателства и подкрепа на трансграничното сътрудничество и регионалната интеграция.

Скопие

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)