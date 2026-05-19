Скопие е домакин на форум на ЕС за Адриатическо-йонийския регион

В столицата на Северна Македония Скопие днес официално се открива Единадесетият форум на Стратегията на Европейския съюз за Адриатическо-йонийския регион (EUSAIR), съобщи МИА.

Изданието на форума ще премине под мотото „EUSAIR в действие: от ангажимент към влияние".

Форумът е събитие на високо равнище, на което се очаква да присъстват високопоставени представители от участващите в EUSAIR страни, както и представители на институциите на Европейския съюз, пише БТА.

EUSAIR е инициатива на държавите членки на ЕС и има за цел да насърчи устойчив икономически и социален напредък в региона. EUSAIR обхваща 10 държави от басейна на Адриатическо и на Йонийско море - 4 от тях са държави членки на ЕС (Хърватия, Гърция, Италия и Словения) и 6 държави извън ЕС (Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сан Марино, Черна гора и Сърбия). EUSAIR има за цел също така да подпомогне присъединяването към ЕС на страните от Западните Балкани, да създаде синергии и да насърчи координацията между всички области в Адриатическо-йонийския регион.

Темите на форума включват различни въпроси, сред които напредъкът по прилагането на ревизирания план за действие на EUSAIR, засилване на сътрудничеството по отношение на разширяването на ЕС, насърчаване на приобщаването на младите хора, справяне с демографските предизвикателства и подкрепа на трансграничното сътрудничество и регионалната интеграция.