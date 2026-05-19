КМГ: Китайски учени проправиха пътя към създаването на космическа слънчева електростанция

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени направиха важен пробив в проекта „Към Слънце" („Джужъ"), целящ изграждането на космическа слънчева електростанция, която един ден може да изпраща енергия към Земята или космически апарати.

Екип от университета „Сидиен" в провинция Шаанси е разработил наземна тестова система за безжично предаване на енергия, която може да зарежда едновременно множество движещи се обекти. В последните тестове системата е постигнала 20,8% ефективност на предаване на постоянен ток на разстояние 100 метра и е доставила 1180 вата мощност. Системата за безжично зареждане на дронове е доставила стабилни 143 вата на дрон, летящ с 30 км/ч, от 30 метра разстояние.

Идеята зад космическата електростанция е тя да събира слънчева енергия в орбита и да я предава чрез микровълни или лазери към Земята или сателити. Това би осигурило непрекъснато захранване за космически мисии и би помогнало за справяне с недостига на енергийни ресурси на Земята.

Пробивите в екипа на „Сидиен" включват по-ефективно събиране и преобразуване на слънчева енергия, прецизен контрол на микровълновите лъчи за намаляване на загубите и по-малки и по-леки антени, подходящи за космически условия. Учените също така са решили как да се захранват едновременно множество движещи се обекти с един предавател.

Следващата стъпка са тестове в орбита, преди космическата слънчева електростанция да стане реалност.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

