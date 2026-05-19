КМГ: Китайски експерти: Коментарите на Тръмп за Тайван разсейват илюзиите за независимост на острова

Последните изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп относно Тайван са „разбили илюзиите" за независимостта на Тайван, според китайски експерти.

В интервю след посещението си в Китай Тръмп заяви: „Не искам никой да става независим", визирайки Тайван. А на брифинг по-късно китайският министър на външните работи Уан И отбеляза, че „впечатлението след срещата" е, че САЩ „разбират позицията на Китай, приемат сериозно неговите опасения" и „като останалата част от международната общност не са съгласни и не приемат Тайван да се движи към независимост".

Лиу Сянпин, експерт по тайванските въпроси в Нанкинския университет, коментира, че изказванията на Тръмп показват, че Вашингтон не е съгласен с независимост на Тайван, не я подкрепя и „няма да позволи на сепаратистите да използват САЩ като покровител". Според него изказванията на Тръмп нанасят тежък удар върху тайванския лидер Лай Циндъ и неговата Демократична прогресивна партия. „В дългосрочен план континенталната част на Китай разполага с по-силна материална база, по-големи възможности и по-благоприятна стратегическа позиция за решаване на тайванския въпрос", подчерта Лиу, добавяйки, че разширяването на директните контакти и взаимодействието между хората от двата бряга на Тайванския проток ще допринесе за националното обединение.

Уан Индзин, директор на Центъра за изследване на отношенията между двата бряга на Тайванския проток към Китайския народен университет, посочи, че коренът на напрежението в пролива се крие в продължаващите усилия на Демократичната прогресивна партия да си осигури подкрепата от САЩ за независимост на острова и опитите на външни сили да използват Тайван за сдържане на Китай. Според него изказванията на Тръмп изпращат ясен сигнал, че „САЩ няма да плащат цената за нечие безразсъдно прокарване на независимост на Тайван и не желаят да бъдат въвлечени във война от другата страна на океана". „Посланието на Тръмп разбива илюзиите за независимост на Тайван и служи като предупреждение към властите на Демократичната прогресивна партия и всички, които все още се държат за тази илюзия", казва той.

Сю Сяоцюен, научен сътрудник в Института за тайвански изследвания към Китайската академия на социални науки, отбеляза, че въпросът с Тайван е основен проблем в отношенията между Китай и САЩ, който не може да бъде пренебрегван. Според него съвместното опазване на мира в пролива ще създаде условия за мирно съжителство и взаимноизгодно сътрудничество между Китай и САЩ, представлява стратегически избор в полза на света и е необходима стъпка за изпълнение на отговорностите на двете големи държави. Срещата между Си Дзинпин и Тръмп показа, че „подходът на САЩ към въпросите, свързани с Тайван, е станал по-рационален и прагматичен, развенчавайки фалшивите разкази, дълго насаждани от властите на Демократичната прогресивна партия", добави той.

Шън Дзиуюен, директор на Центъра за тайвански изследвания в Шанхайския университет „Дзяотун", заяви, че Китай и САЩ споделят една и съща цел – поддържане на мира в пролива. САЩ са готови да видят двете страни да решават проблемите чрез мирни диалози и преговори, смята още той.