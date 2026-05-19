ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уволниха зам.-шеф на "Градини и паркове" в Пловдив...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22877621 www.24chasa.bg

КМГ: Премиерът Ли Цян призова за задълбочена интеграция на изкуствения интелект и високотехнологичното производство

КМГ

532
Снимка: Китайска медийна група

Китайският премиер Ли Цян подчерта необходимостта от засилени усилия за насърчаване на дълбоката интеграция между изкуствения интелект и високотехнологичното производство.

По време на посещение в пекинския Център за иновации в хуманоидните роботи той се запозна с технологичните нововъведения и развитието на индустрията и разгледа приложението на изследователските и развойни постижения на центъра в различни реални сценарии.

„Интелигентните роботи са ключов инструмент за дълбоката интеграция на изкуствения интелект и високотехнологичното производство", отбеляза премиерът.

Ли Цян призова за постоянни усилия за укрепване на фундаменталните изследвания, постигане на пробиви в ключови технологии и насърчаване на авангардни изследвания в областта на интелигентните роботи. Той подчерта също необходимостта от ускорено иновативно развитие на готови продукти, ключови компоненти и интелигентни системи за вземане на решения и управление, с цел осигуряване на силна подкрепа за висококачественото развитие на индустрията.

Премиерът заяви, че индустрията за интелигентни роботи има широк потенциал за развитие и че Китай трябва да използва своите предимства – огромния вътрешен пазар, пълните индустриални вериги и разнообразните сценарии за приложение – както и съществуващите политики за подкрепа.

Ли Цян подчерта, че предприятията са основната сила, която движи индустриалната трансформация. Те трябва да бъдат подкрепяни в интелигентното надграждане на целия производствен процес, включително в изследванията и разработките, дизайна, производството, управлението на операциите и следпродажбеното обслужване. Така ще се гарантира по-добро удовлетворяване на нуждите на населението и ще се укрепи устойчивото развитие на индустрията, добави той.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)