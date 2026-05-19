КМГ: СЗО отхвърли за десета поредна година участието на Тайван като наблюдател в Световната здравна асамблея

На 18 май провеждащата се в Женева 79-а Световна здравна асамблея бе взето решение да бъде отхвърлено включването в дневния ред на форума покана към Тайван да участва като наблюдател. Това е десетата поредна година, в която асамблеята отхвърля подобни предложения, свързани с острова.

Коментирайки решението, говорител на китайското Външно министерство посочи, че въпросът за участието на Тайван в международни организации, включително СЗО, трябва да се разглежда според принципа за „един Китай".

„Това е основен принцип, потвърден както от Резолюция № 2758 на Общото събрание на ООН, така и от Резолюция № 25.1 на Световната здравна асамблея. Тайван не разполага с никакви основания, причини или права да участва в Световната здравна асамблея без съгласието на централното правителство на Китай", заяви говорителят.