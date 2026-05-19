ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Travel Pass от Vivacom: свързаност, която следва в...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22877627 www.24chasa.bg

Горски пожари в Южна Калифорния евакуираха десетки хиляди граждани

788
В Южна Калифорния бушуват горски пожари

Два големи горски пожара бушуваха в Южна Калифорния в понеделник вечерта, което наложи издаването на заповеди за евакуация на десетки хиляди жители, тъй като силни ветрове заплашваха да подхранят още повече пламъците, съобщиха властите, предаде ДПА.

Пожар на северозапад от Лос Анджелис, близо до град Сими Вали, се е разпрострял на площ от около 5,5 квадратни километра, съобщават пожарникарите. Друг пожар на остров Санта Роза край калифорнийското крайбрежие е достигнал площ от около 59 квадратни километра, съобщи държавната противопожарна агенция.

За няколко района бяха издадени заповеди за евакуация и предупреждения. Само в окръг Вентура засегнати са около 29 000 души.

Националната метеорологична служба прогнозира така наречените ветрове "Санта Ана" за региона – условия, известни с бързото разпространение на горските пожари, пише БТА.

Пожарите съживиха спомените за два опустошителни пожара в началото на миналата година – пожарът "Палисейдс" в западния край на Лос Анджелис и пожарът "Итън" близо до Пасадена и Алтадена – които унищожиха над 16 000 сгради и отнеха живота на 31 души.

Силните ветрове по това време спомогнаха за бързото разпространение на пожарите, като огнеборците се бореха с пламъците в продължение на седмици, преди да успеят да ги овладеят.

В Южна Калифорния бушуват горски пожари

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)