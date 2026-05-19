КМГ: Путин призовава за задълбочаване на руско-китайското партньорство преди визитата си в Пекин

На 19 май, в навечерието на визитата си в Китай, руският президент Владимир Путин произнесе видеообръщение, в което заяви, че се надява отношенията между народите на двете страни да станат по-тесни и между тях да се изгради по-добро взаимно разбирателство.

„Убеден съм, че заедно ще продължим да полагаме всички усилия за задълбочаване на руско-китайското партньорство и добросъседство, за насърчаване на просперитета и развитието на двете страни, облагодетелстване на нашите народи и поддържане на глобалната сигурност и стабилност", посочи той.

Президентът на Русия ще направи официално посещение в Китай – неговото 25-о – на 19 и 20 май.