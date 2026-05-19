КМГ: Чуждите туристи в Китай се възползват все повече от възможността за възстановяване на ДДС

КМГ

564
Снимка: Китайска медийна група

Броят на чужденците, ползващи възстановяване на ДДС при напускане на Китай, се е увеличил драматично, съобщиха от Държавното данъчно управление на пресконференция днес. От април 2025 г. насам страната е въвела редица мерки за улесняване на услугата и оптимизиране на процедурите, което е довело до значителен ръст както на потребителите, така и на продажбите на стоки, за които се възстановява ДДС.

През последната година броят на туристите, използващи услугата, е нараснал с 367% спрямо предходния период, а продажбите на стоките и сумите за възстановен ДДС са се увеличили с 90%.

Към момента в Китай функционират 14 000 магазина, предлагащи възстановяване на ДДС при напускане на страната. Местните власти активно подпомагат магазините да разширяват асортимента си – броят на видовете стоки, достъпни за възстановяване, вече достига 356, което е ръст от близо 40%.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

