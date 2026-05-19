Премиерът на Хърватия: Президентът Миланович вреди на образа на страната ни

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович обвини снощи президента Зоран Миланович, че вреди на образа на Хърватия във външните работи, след като кабинетът на президента потвърди, че номинацията за нов посланик на Израел в Загреб е отхвърлена, предаде агенция ХИНА.

Кабинетът на президента съобщи вчера, че държавният глава Зоран Миланович е отказал да даде съгласие за назначаването на новоизбрания посланик на Израел в Загреб Нисан Амдур заради политиката на настоящото израелско правителство. В официално изявление се посочва, че предложеният дипломат "не е и няма да получи съгласието на президента" заради "политиката на настоящото израелско правителство". От кабинета на Миланович подчертават, че даването на одобрение за чуждестранни посланици е суверенно право на хърватския президент.

Зоран Миланович нееднократно е критикувал военната операция на Израел в ивицата Газа, която определя като геноцид, припомня ХИНА. Миланович осъди и съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран, пише БТА.

В отговор на журналистически въпроси снощи премиерът Андрей Пленкович коментира решението като още едно от действията на президента, което вреди на Хърватия. Пленкович определи позициите на държавния глава като „проруски", „антиевропейски" и „антинатовски".

След заседание на ръководството на управляващата партия Хърватска демократична общност премиерът Андрей Пленкович заяви, че всичко това има сериозни политически последици за образа на Хърватия във външната политика.