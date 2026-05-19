Хърватия закупи 11 нови пожарни за труднодостъпни терени

Единайсет нови пожарни автомобила, предназначени за борба с горски пожари и операции в труднодостъпни местности, бяха предадени в понеделник на Хърватската асоциация за борба с пожарите, предаде агенция ХИНА. Те са част от обществена поръчка за общо 78 пожарни автомобила на стойност 21,6 милиона евро.

На церемонията по предаване на пожарните коли присъства премиерът Андрей Пленкович и командирът на пожарната служба Славко Туцакович.

Премиерът Андрей Пленкович каза, че по време на неговия мандат системата за борба с пожарите в Хърватия е била подсилена с нова законодателна рамка, разширяване на правомощията и увеличаване на финансовите средства. Пленкович напомни, че бюджетът на пожарната служба тази година възлиза на близо 80 милиона евро, пише БТА.

На церемонията бяха представени данни, които сочат, че до края на април тази година са станали близо 20 процента повече пожари в сравнение със същия период на миналата година, а засегната от пожари площ е с около 70 процента по-голяма.