Самоуби се стрелецът от Мерсин, убил 6-ма души в турски ресторант

Стрелецът от окръг Мерсин, Югоизточна Турция, който откри огън вчера в ресторант и уби шестима души, сред които бившата му съпруга, се е самоубил, когато е станало ясно, че ще бъде заловен от полицията, съобщи новинарският сайт „Хаберлер".

Фаталната случка започна с откриването на огън в месарница и ресторант в местния град Тарсус, където 37-годишният мъж е работил преди една година. При стрелбата той убива собственика на заведението, както и един служител, и ранява няколко клиенти. След това нападателят бяга от местопрестъплението, но продължава с убийствата. Другите му жертви са шофьор на тир, прострелян на бензиностанция, бившата съпруга на стрелеца, убита, докато е вървяла по улицата, мотоциклетист, когото бута в канавка по време на бягството, и овчар - също прострелян и убит.

Докато шофира при опита за бягство, стрелецът ранява осем души, които са откарани за лечение в държавната болница в Тарсус и в други болници в околността, пише БТА.

Операцията по залавянето на извършителя, за когото първоначално се смяташе, че е избягал в гората, е продължила до сутринта. При оперативно-издирвателните дейности е била установена къщата, където мъжът се укрива. Осъзнавайки, че ще бъде заловен от полицаите, мъжът се е самоубил.

Според информация на валийството на Мерсин извършителят е бил пристрастен към забранени за употреба вещества, влизал е многократно в болницата и са му поставени редица психиатрични диагнози.