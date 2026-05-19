ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уволниха зам.-шеф на "Градини и паркове" в Пловдив...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22878123 www.24chasa.bg

Синът на основателя на "Манго" е задържан в Испания, разследват го за смъртта на баща му

2852
Исак Андич Снимка: Кадър: Екс/rtvenoticies

Полицията на испанската автономна област Каталуния задържа днес сина на покойния основател на веригата от модни магазини "Манго", предаде Ройтерс.

Джонатан Андич бе задържан днес в испанската автономна област Каталуния във връзка със смъртта на баща си Исак Андич.

Исак Андич загина на 71 години, при падане от скала край Барселона през декември 2024 година.

Говорител на семейството заяви, че Джонатан Андич е бил подложен на разпит от разследващи.

Семейството изрази миналата година увереност в невинността на Джонатан, след като няколко испански медии съобщиха, че срещу него е започнало разследване за възможно причиняване на смърт, пише БТА.

Исак Андич загина, след като падна от скала от повече от 100 метра височина, докато се разхождаше сред природата с роднини край Барселона.

Исак Андич

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)