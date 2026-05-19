Синът на основателя на "Манго" е задържан в Испания, разследват го за смъртта на баща му

Полицията на испанската автономна област Каталуния задържа днес сина на покойния основател на веригата от модни магазини "Манго", предаде Ройтерс.

Джонатан Андич бе задържан днес в испанската автономна област Каталуния във връзка със смъртта на баща си Исак Андич.

Исак Андич загина на 71 години, при падане от скала край Барселона през декември 2024 година.

Говорител на семейството заяви, че Джонатан Андич е бил подложен на разпит от разследващи.

Семейството изрази миналата година увереност в невинността на Джонатан, след като няколко испански медии съобщиха, че срещу него е започнало разследване за възможно причиняване на смърт, пише БТА.

Исак Андич загина, след като падна от скала от повече от 100 метра височина, докато се разхождаше сред природата с роднини край Барселона.