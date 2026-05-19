ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уволниха зам.-шеф на "Градини и паркове" в Пловдив...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22878538 www.24chasa.bg

Висш руски дипломат предупреди: Рисковете от челен сблъсък между Русия и НАТО се увеличават

952
Сергей Рябков Снимка: КАДЪР: Туитър/@mfa_russia

Висш руски дипломат предупреди днес, че рисковете от челен сблъсък между Русия и НАТО се увеличават и че последиците биха били катастрофални, предаде Ройтерс.

В интервю за руската новинарска агенция ТАСС заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков каза, че в европейските столици се засилва наративът за "назряваща опасност от война с висок интензитет" с Русия, пише БТА.

"В резултат на тази ескалация на напрежението, включително отявлени провокации в ядрената сфера, стратегическите рискове се увеличават, както и опасността от челен сблъсък между НАТО и страната ни с всички потенциално катастрофални последици", каза Рябков пред ТАСС.

Сергей Рябков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)