Българин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Германия (Снимки)

Мъж с българско и германско гражданство и две румънки са в неизвестност, след като вчера в Източна Германия се срути сграда с апартаменти, отдавани под наем, предаде Франс прес, позовавайки се на германската полиция.

Спасителните екипи и днес продължават издирването на тримата под руините. Спасителите в град Гьорлиц на германско-полската граница претърсват района, търсейки признаци на живот под купчината от тухли и потрошени греди. GÖRLITZ, Germany (AP) — Rescue teams in eastern Germany searched Tuesday morning for three people who were missing after a building collapsed in the eastern city of Görlitz near the Polish border.



Екипите използват този метод на издирване заради опасения, че включването на тежки машини може да причини експлозия на газ от повредените тръби.

Германската полиция днес съобщи, че тримата издирвани са "две жени на възраст 25 и 26 г. с румънско гражданство и 47-годишен мъж с германско и българско гражданство", пише БТА.

"Спасителните операции и издирването на хората в неизвестност продължава", заяви полицията и добави, че причината за срутването на сградата се разследва.

Според пожарната служба издирването може да продължи и през нощта.

Двама други души първоначално също бяха обявени за изчезнали, но по-късно стана ясно, че са били на разходка по време на рухването на сградата, съобщи "Билд".

Град Гьорлиц, където се срути сградата, е известен със своите исторически сгради в готически, бароков, ренесансов и артдеко стил, които често се използват за декори на филми.