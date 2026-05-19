Украйна отрече, че подготвя атаки с дронове към Русия от територията на Латвия

Дрон Снимка: Пиксабей

Украинското Министерство на външните работи отрече руските твърдения, че украинските сили подготвят удари с дронове срещу Русия от територията на Латвия, предаде Ройтерс. Министерството обвини Москва в „пореден набор от лъжи", допълни агенцията.

„Украйна не използва нито територията, нито въздушното пространство на Латвия в операциите си срещу Русия и няма намерения да го направи", заяви говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихий в публикация в Екс.

По-рано днес руската новинарска агенция ТАСС посочи, че Украйна подготвя удари срещу Русия от територията на Латвия, позовавайки се на изявление на руската Служба за външно разузнаване (СВР), пише БТА.

По този начин украинският президент Володимир Зеленски е решен да демонстрира пред Европа „уж запазения" боен потенциал на Въоръжените сили на Украйна, се казва още в изявлението на СВР.

