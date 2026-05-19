Отличиха първите лауреати на Европейския орден за заслуги

Във вторник на церемония в Европейския парламент бяха отличени първите лауреати на Европейския орден за заслуги за значителния им принос към интеграцията и ценностите на ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на ЕП.

13 от първите 20 лауреати на Европейския орден за заслуги присъстваха на церемонията в пленарната зала на Парламента в Страсбург и се обърнаха към пленарната зала, след като получиха отличието от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. От името на председателството на Съвета на ЕС присъстваха членове на комисията за подбор на ордена, както и заместник-министърът по европейските въпроси на Кипър Марилена Рауна.

„Европа не ни беше подарена. Тя беше изградена договор след договор, криза след криза и от хора, които избраха солидарността пред разделението и сътрудничеството пред личния интерес. С Европейския орден за заслуги ние почитаме онези, които избраха да изградят Европа – онези, които поеха ръководството в трудни моменти и продължиха да движат нашия Съюз напред. Защото Европа ще продължи да съществува само докато всяко поколение избира да я защитава", заяви председателят Мецола при откриването на церемонията.

Ангела Меркел, бивш федерален канцлер на Германия, и Лех Валенса, бивш лидер на „Солидарност" и бивш президент на Полша, признати за изтъкнати членове на Ордена, присъстваха в Страсбург.

Почетни членове, присъстващи в Страсбург:

• Йежи Бузек, бивш министър-председател на Полша и бивш председател на Европейския парламент

• Анибал Кавако Силва, бивш президент и министър-председател на Португалия

• Пиетро Паролин, кардинал и държавен секретар на Светия престол

• Мая Санду, президент на Република Молдова

• Волфганг Шюсел, бивш федерален канцлер на Австрия

• Хавиер Солана, бивш върховен представител на ЕС о въпросите на външните работи и политиката на сигурност

• Жан-Клод Трише, бивш председател на Европейската централна банка.

Членове на Ордена, присъстващи в Страсбург:

• Марк Джидара, почетен професор по право

• Сандра Лейниеце, лекар, учен и академичен ръководител

• Олександра Матвийчук, адвокат по правата на човека

• Вивиан Рединг, бивш заместник-председател на Европейската комисия, бивш член на Камарата на депутатите на Люксембург и бивш член на Европейския парламент.

Украинският президент Володимир Зеленски е изтъкнат член на Ордена. Други почетни членове на Ордена са Валдас Адамкус, бивш президент на Литва; Саули Нинистьо, бивш президент на Финландия и бивш председател на парламента на Финландия, и Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия. Хосе Андрес, главен готвач и основател на неправителствената организация „World Central Kitchen"; Янис Адетокунбо, баскетболен шампион, и Боно, заедно с The Edge, Адам Клейтън и Лари Мълън младши, известни заедно като U2, са назначени за членове на Ордена.

Пълната церемония по връчването е достъпна онлайн, включително речите на лауреатите, заедно с допълнителни аудио-визуални материали относно Европейския орден за заслуги в Мултимедийния център на Парламента.

Контекст

Миналата година, преди 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман, Бюрото на Европейския парламент реши да създаде първото по рода си европейско отличие, предоставено от институция на ЕС, в чест на постиженията на лица, за които се счита, че са допринесли значително за европейската интеграция и за насърчаването и защитата на европейските ценности.