Затворите в Италия пренаселени на 139 процента

Степента на пренаселеност в затворите в Италия е достигнала 139,1% към 30 април 2026 г., сочи годишният доклад на организация за защита правата на затворниците "Антигоне", цитиран от АНСА.

Според доклада в края на април в италианските затвори е имало 64 436 лишени от свобода. Макар официалният капацитет на местата за задържане да е 51 265, реално използваемите места са едва 46 318.

В 73 затвора нивото на пренаселеност е било поне 150%, а в осем - над 200%. Само 22 затвора в страната не са пренаселени. Докладът отбелязва още, че броят на наличните места е намалял с 537, въпреки обявения от правителството план за увеличаване на капацитета на затворническата система, пише БТА.

"Антигоне" свързва пренаселеността с увеличаващо се насилие и висок брой самоубийства в местата за лишаване от свобода. Според данните нападенията между затворници са се увеличили със 73% - от 3356 случая през 2021 г. до 5812 през 2025 г. Най-малко 82 души са се самоубили в италиански затвори през 2025 г., а от началото на 2026 г. случаите са 24.