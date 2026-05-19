Още 5-ма са задържани по разследване за корупция в Истанбулската голяма община

Още петима заподозрени в рамките на разследване за корупция в Истанбулската голяма община са задържани днес по подозрения в приемане на подкупи и пране на пари, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на изявление на Главната прокуратура на Истанбул.

Според изявлението сред задържаните днес са бившият заместник-кмет на истанбулския район Бешикташ и ръководителят на общинския Отдел „Човешки ресурси".

При отделна акция вчера турската полиция задържа общо 57 души, заподозрени в манипулиране на търгове в общинско дружество, управлявано от Истанбулската голяма община.

В последните месеци при подобни операции бяха задържани редица служители от общини, управлявани от опозиционната Народно-републиканска партия (НРП). Сред тях бяха служители от общините на курортните градове Анталия и Мармарис, анкарската община Етимесгут, истанбулските общини Аташехир и Юскюдар, както и от общината на град Ушак. Задържани бяха също кметът на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и кметът на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен Шахин Биба от управляващата Партия на справедливостта и развитието.

БТА пише, че тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове от НРП, сред които е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора. Срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми от 9 март тече мащабен съдебен процес.