ЕП одобри нови правила на ЕС за скрининг на чуждестранните инвестиции

Във вторник Европейският парламент одобри нови правила на ЕС за скрининг на чуждестранните инвестиции с цел предотвратяване на рисковете за сигурността. Това съобщиха от пресцентъра на ЕП.

С 508 гласа „за", 64 гласа „против" и 90 гласа „въздържал се" членовете на ЕП дадоха зелена светлина за споразумение с държавите членки на ЕС, относно задължителния скрининг на чуждестранните инвестиции в чувствителни сектори като отбраната, полупроводниците, изкуствения интелект, суровините от критично значение и финансовите услуги, за да се установят и преодолеят потенциалните рискове за сигурността или обществения ред, като същевременно се запази възможността за приток на чуждестранни капитали.

Процедурите, приложими за националните механизми за скрининг, ще бъдат рационализирани, за да се намали тяхната сложност и да се превърне ЕС по-привлекателно място за инвестиции. Сътрудничеството между националните органи за скрининг и с Комисията ще бъде засилено, което ще улесни координацията и съвместните действия по отношение на трансграничните рискове за сигурността. Новият закон ще обхваща и сделки в рамките на ЕС, при които инвестиращото предприятие се контролира в крайна сметка от физически или юридически лица от държава извън ЕС. Комисията изпълни този ангажимент, като на 4 март 2026 г. внесе законодателно предложение за Акт за ускоряване на промишлеността.

Беше договорено също така, че са необходими допълнителни действия на равнището на Съюза за справяне с рисковете за икономическата сигурност, произтичащи от чуждестранните инвестиции. Комисията също така се ангажира да поеме инициативата за определяне на условията за чуждестранни инвестиции в конкретни стратегически сектори.

Докладчикът на Парламента Рафаел Глюксман (С&Д, Франция) заяви: „С този текст затваряме една глава от историята на европейската наивност. Някои чужди страни се опитват да ни отслабят. Слагаме край на умишлената слепота на държавите членки, които позволиха на чуждестранни участници да получат контрол над чувствителни сектори на нашата икономика. Работата ни в областта на чуждестранните инвестиции обаче не е приключила – борбата за независимостта и суверенитета на Европа продължава, сега и с предложения Акт за ускоряване на промишлеността".

Контекст

Настоящият регламент за скрининг на преките чуждестранни инвестиции започна да се прилага на 11 октомври 2020 г. След оценка на неговото функциониране през януари 2024 г. Комисията предложи преразглеждане на закона с цел отстраняване на установените недостатъци. Пандемията от COVID-19, агресивната война на Русия срещу Украйна и други геополитически напрежения подчертаха необходимостта да може да се идентифицират рисковете и да се направи повече за защита на критичните активи на ЕС от определени инвестиции.

Следващи стъпки

Сега новият регламент трябва да бъде официално одобрен и от Съвета, преди да влезе в сила и да започне да се прилага 18 месеца по-късно.