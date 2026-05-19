Още търсят българина, изчезнал след срутване на сграда в град Гьорлиц

Спасителни екипи в град Гьорлиц нa германско-полската граница продължават да издирват 48-годишният мъж с германско и българско гражданство и двете румънки, които изчезнаха след срутването на многоетажна жилищна сграда, предаде телевизия А Ер Де, цитирана от БТА.

По данни на полицията мъжът е бил в града по работа, докато двете жени, които са на 25 и 26 г., са туристки. Възможно е тримата издирвани да не са се намирали в сградата в момента на срутването, посочва полицията.

Инцидентът е станал вчера в 17:30 ч. местно време (16:30 българско време). Срутилата се сграда е построена през втората половина на 19-и век и се намира на "Джеймс фон Молтке", недалеч от гара "Гьорлиц". Говорителката на местната полиция Аня Лойшнер каза, цитирана от сп. "Шпигел", че някои от апартаментите в нея са били отдадени под наем. По време на огледа на развалините от сградата е установено, че има изтичане на газ, "но това не означава, че със сигурност е имало газова експлозия", добави Лойшнер.

В спасителната операция участват до 140 души, включително служители на федералната полиция, пожарната, службата за защита при бедствия, спешната помощ. Към тях днес се присъединиха и полски спасителни екипи.