Украйна: Атакувахме руска петролна рафинерия и петролна помпена станция

Украйна е нанесла удари върху руска петролна рафинерия, която е собственост на „Лукойл“, в Нижегородска област, както и петролна помпена станция в Ярославска област, обяви днес Генералният щаб на Киев, цитиран от Ройтерс и БТА.

Петролната рафинерия е ударена вчера, а петролната помпена станция „Ярослав-3“ е ударена днес, информира Укринформ. В резултат на вчерашния удар на територията на съоръжението е възникнал пожар.

Размерът на щетите все още се уточнява, заяви Генералният щаб в публикация в Телеграм.

По-рано днес руското Министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, за свалени украински дронове над Нижегородска и Ярославска област.