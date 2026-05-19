Германия праща батарея „Пейтриът“ в Турция, за да подсили защитата по югоизточния фланг на НАТО

Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

Германия ще изпрати батарея за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и 150 военни в Турция през следващите седмици като част от план на НАТО за засилване на защитата по югоизточния фланг на алианса, съобщи германското министерство на отбраната, цитирано от германския вестник „Берлинер Цайтунг“ и Анадолската агенция.

В изявление на Министерството се посочва, че батареята ще работи в тясно сътрудничество с въоръжените сили на Турция, като поред настоящите планове се очаква мисията ѝ в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО (NATO IAMD) да продължи от юни до септември т.г.

„Германия поема повече отговорност в рамките на НАТО“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, като добави, че германската батарея и 150-те германски войници ще заменят американско подразделение, което в момента е разположено в Турция. „Нашите военновъздушни сили вършат отлична, международно призната работа“, допълни той, цитиран от БТА. 

