Румънски министър потвърди: Наш пилот свали дрон, проникнал във въздушното пространство на Естония

Румънски пилот на изтребител F-16, участващ в мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство в Литва, е свалил днес дрон, който е проникнал във въздушното пространство на Естония, потвърди румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от онлайн изданието на в. "Адевърул".

"В сложната световна борба срещу дроновете един румънски военен пилот днес постигна успех. Намиращ се на мисия по охрана на въздушното пространство в Литва от страна на Румъния на борда на румънски изтребител F-16, капитан втори ранг Павелеску Костел-Александру успя да засече, да атакува и да свали на земята дрон, навлязъл във въздушното пространство на Естония", написа във Фейсбук министърът.

Той добави, че се е запознал с Павелеску във военновъздушната база във Фетещ, Югоизточна Румъния, и още тогава е забелязал "решимостта му да покаже, че от борда на F-16 ще успее да свали подобна цел". "Днес го доказа", подчерта министърът, цитиран от БТА.

Той заяви също, че успехът на румънския пилот е получил висока оценка от съюзниците.

"Естонският министър на отбраната, моят колега Хано Певкур, държеше да поздрави Румъния. Защото за да стреляш по дрон от самолет F-16 трябва да бъдат изпълнени едновременно редица условия. Това се случи днес в Естония. Да, Румъния може", посочи още Мируца.

По-рано днес министърът на отбраната на Естония Хано Певкур съобщи, че румънски изтребител от силите на НАТО е свалил дрон във въздушното пространство на балтийската страна, предаде Ройтерс.

В момента тече операция за намиране на отломките от дрона, който най-вероятно е украински, отбеляза Певкур, като добави, че безпилотният летателен апарат не е бил насочен към мишена на естонска територия.

Министърът припомни, че Естония не е позволявала да въздушното ѝ пространство да се използва за нападения.