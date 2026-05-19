Мецола: Европа ще я има само докато всяко поколение избира да я защитава

Европа ще продължи да съществува само докато всяко поколение избира да я защитава. Това заяви председателят на Европейския парламент (ЕП) Роберта Мецола на церемония в пленарната зала в Страсбург, където тя, заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, връчи отличията на 13 от първите 20 лауреати. От името на председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС) присъстваха членове на комисията за подбор на ордена, както и заместник-министърът по европейските въпроси на Кипър Марилена Рауна.

Европа не ни беше подарена. Тя беше изградена договор след договор, криза след криза и от хора, които избраха солидарността пред разделението и сътрудничеството пред личния интерес, каза Мецола в пленарната зала на европарламента в Страсбург. С Европейския орден за заслуги ние почитаме онези, които избраха да изградят Европа – онези, които поеха ръководството в трудни моменти и продължиха да движат нашия Съюз напред, каза още Роберта Мецола, цитирана от БТА.

През 2025 г., по случай 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман, Бюрото на Европейския парламент създаде първото по рода си европейско отличие, връчено от институция на ЕС в чест на постиженията на личности, допринесли значително за европейската интеграция или за насърчаването и защитата на европейските ценности.

Лауреатите за 2025 г. бяха избрани от комисията за подбор на ордена, съставена от Роберта Мецола, заместник-председателите на ЕП Софи Вилмес и Ева Копач и Мишел Барние, Жозе Мануел Барозо, Жозеп Борел и Енрико Лета. Предложенията бяха направени от държавните глави и правителствените ръководители, председателите на националните парламенти и председателите на институциите на ЕС. Тринайсет от първите 20 лауреати на Европейския орден за заслуги отправиха посланията си към присъстващите евродепутати и журналисти в пленарната зала в Страсбург.

Ангела Меркел, бивш федерален канцлер на Германия, Лех Валенса, бивш лидер на „Солидарност“ и бивш президент на Полша, Володимир Зеленски, президент на Украйна, бяха определени за изтъкнати членове на Европейския орден за заслуги.

Званието почетни членове получиха Валдас Адамкус, бивш президент на Литва, Йежи Бузек, бивш министър-председател на Полша и бивш председател на Европейския парламент, Анибал Кавако Силва, бивш президент и министър-председател на Португалия, Саули Ниинистьо, бивш президент на Финландия и бивш председател на финландския парламент, Пиетро Паролин, кардинал и държавен секретар на Светия престол, Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия и бивш върховен комисар на ООН по правата на човека, Мая Санду, президент на Република Молдова, Хавиер Солана и де Мадариага, бивш върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Волфганг Шюсел, бивш федерален канцлер на Австрия, Жан-Клод Трише, бивш председател на Европейската централна банка.

За членове на Европейския орден за заслуги бяха определени Хосе Андрес, главен готвач и основател на неправителствената организация World Central Kitchen, Янис Адетокунбо, баскетболист, Марк Джидара, адвокат и учен, Сандра Лейниеце, лекар, учен и академичен ръководител, Олександра Матвийчук, адвокат по правата на човека, Вивиан Рединг, бивш заместник-председател на Европейската комисия, бивш член на Камарата на депутатите на Люксембург, бивш член на Европейския парламент, Боно заедно с The Edge, Адам Клейтън и Лари Мълън младши, известни колективно като U2.