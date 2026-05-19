Ройтерс: Съветът на Тръмп за Газа има проблеми с осигуряването на финансиране

Разликата между обещаните и отпуснатите средства за плана на Доналд Тръмп за възстановяване на Газа трябва да бъде спешно преодоляна, се посочва в доклад на Съвета за мир на американския президент, като се посочва потенциална криза с наличностите в плана, чиято стойност се оценява на 70 млрд. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп създаде Съвета за мир, за да наблюдава амбициозния си план за прекратяване на войната на Израел в Газа и възстановяване на разрушената територия. Президентът на САЩ заяви, че органът ще се занимава и с други конфликти.

Съветът за сигурност на ООН призна съвета, въпреки че много от големите сили не се присъединиха към основните съюзници на Вашингтон в Близкия изток и към някои средни и по-малки държави, които се включиха.

Ройтерс съобщи през април, че съветът е получил само малка част от обещаните от членовете 17 милиарда долара за Газа, което не позволява на президента да продължи с реализирането на плана си.

Съветът отрече този доклад, като написа в изявление, че е "организация, фокусирана върху изпълнението, която привлича капитал според нуждите" и че "няма ограничения във финансирането". Парите са предназначени за финансиране на възстановяването и дейностите на ново преходно правителство в Газа, подкрепяно от САЩ.

Призив за по-бързо осигуряване на средства

В доклад от 15 май до Съвета за сигурност на ООН, с който Ройтерс се запозна днес, Съветът за мир заяви, че "разликата между поетите ангажименти и изплатените средства трябва да бъде преодоляна спешно".

Той добави: "Средствата, които са обещани, но все още не са изплатени, представляват разликата между рамка, която съществува на хартия, и такава, която дава резултати на място за хората в Газа."

Съветът призова страните, които са се присъединили към инициативата на Тръмп и другите, да направят вноски без забавяне, и прикани "тези държави членки, които са поели ангажименти, да ускорят процесите на изплащане."

В доклада не се посочва колко средства са получени или колко голяма е разликата, макар да се посочва, че обещаната сума остава 17 млрд. долара. Съветът за мир не отговори веднага на искане за коментар.

Сред държавите, които са обещали средства на съвета, са САЩ, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. Други са Мароко, Узбекистан и Кувейт.

Очаква се възстановяването на Газа след повече от две години и половина израелски бомбардировки да струва над 70 млрд. долара. Това е ключов елемент от плана на Тръмп за бъдещето на Газа, но той е забавен, тъй като планът изглежда в застой.

Въпреки примирието от октомври, "Хамас" отказва да сложи оръжие, а Израел е запазил присъствието на свои войски в голяма част от Газа и продължава да провежда въздушни удари.

В доклада си Съветът за мир посочи, че 85% от сградите и инфраструктурата в Газа са били разрушени и че се очаква да трябва да бъдат разчистени около 70 млн. тона отломки.

Съгласно устава на Съвета за мир членството на държавите в него ще бъде ограничено до тригодишен мандат, освен ако не платят по 1 милиард долара всяка, за да финансират дейностите на институцията и да получат постоянен членски статут. Не е ясно дали някоя държава е платила таксата, отбеляза Ройтерс.