Мъж е осъден на смърт в Пакистан за убийството на инфлуенсърка

Пакистански съд днес осъди на смърт мъж, обвинен за убийството през 2025 г. на тийнейджърка инфлуенсър, която отхвърлила ухажванията му, предаде Франс прес.

Убийството на Сана Юсаф през юни 2025 г. предизвика вълна от възмущение в страната и възроди дебата за безопасността на жените. Полемиката се разгоря и заради няколко коментара, в които тя беше обвинена за собствената й смърт.

Днес следобед в претъпканата съдебна зала в Исламабад съдия обяви, че 22-годишният убиец Умар Хаят е осъден на смърт и е глобен със 7200 долара. Според полицията и семейството на убитата Хаят е застрелял Юсаф - 17-годишна звезда в Тик Ток, в дома ѝ в столицата, след като тя многократно е отхвърлила ухажването му.

Юсаф имаше милиони последователи в социалната мрежа, в която публикуваше видеа за готварство, мода и здравословен живот. Тя говореше открито и за проблемите във връзките - тема, все още смятана за табу в Пакистан, в която преобладава мюсюлманското население.

Новината за убийството на инфлуенсърката предизвика лавина от коментари под последната ѝ публикация - видео за празнуването на 17-тия ѝ рожден ден, в което тя духа свещички на тортата, няколко дни преди смъртта си, съобщава БТА.

Заедно със съобщенията за съболезнования, няколко потребители набедиха тийнейджърката, че сама е виновна за участта си, като написаха коментари от сорта: “Пожъна това, което пося” и “Тя го заслужаваше; тя петнеше имиджа на исляма”.