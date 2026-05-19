Техеран обвини Мерц в лицемерие

Техеран обвини германския канцлер Фридрих Мерц в "лицемерие" в отговор на критиките му към атаката срещу ядрени съоръжения в Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В публикация в "Екс", написана на немски език, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи днес осъди мълчанието на Мерц по повод американско-израелските атаки срещу ирански ядрени съоръжения по време на конфликта в Близкия изток.

В понеделник Мерц обвини Техеран за въздушните удари срещу ОАЕ и предупреди, че "атаките срещу ядрени съоръжения представляват заплаха за безопасността на хората в целия регион".

Но Багаи заяви, че принципът "трябва да се прилага еднакво за всички държави – а не само когато това служи на политическия опортюнизъм на Запада".

"Лицемерието е очевидно", каза той, като нарече последните атаки срещу ОАЕ "подозирана операция под фалшив флаг".

Обвиненията дойдоха след като в неделя атака с дрон предизвика пожар в електрогенератор в атомната електроцентрала "Барака" на запад от Абу Даби.

Министерството на отбраната на ОАЕ по-късно заяви, че три дрона, приближаващи се от запад, са навлезли във въздушното пространство на страната. Два от тях са били прехванати, докато третият е ударил електрогенератор извън вътрешния периметър за сигурност на централата. Разследването на атаката продължава, добавиха от министерството.

От края на февруари ОАЕ са докладвали за близо 3000 ирански атаки с ракети, дронове и крилати ракети. Страната понася основния удар от такива атаки от началото на американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари, посочва ДПА.