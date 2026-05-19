Пакистан: Ще се стремим към по-тясно партньорство с Техеран

Снимка: Pixabay

Вицепремиерът и министър на външните работи на Пакистан Исхак Дар потвърди силния ангажимент на Пакистан за по-нататъшно разширяване на двустранното сътрудничество с Иран във всички сфери, особено в търговията и регионалното сътрудничество, предаде пакистанската новинарска агенция АПП, цитирана от БТА. 

Дар направи тези изявления по време на срещата си с номинирания за посланик на Пакистан в Иран Имран Ахмед Сидики.

Като припомни дълбоко вкоренените исторически, културни и братски връзки между Пакистан и Иран, вицепремиерът подчерта важността на поддържането на двустранното сътрудничество чрез тясна координация и взаимно разбирателство.

Той посочи конструктивната и отговорна роля на Пакистан в насърчаването на регионалния мир, диалог и стабилност.

Външният министър пожела успех на Сидики в новата му задача и изрази увереност, че той ще допринесе за по-нататъшното укрепване на трайното партньорство между двете братски страни.

